Ciclone extratropical causa 21 mortes e devasta cidades, afirma Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou que pelo menos 21 pessoas morreram devido à passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado na última segunda-feira (4). A tragédia deixou um rastro de destruição, sendo que a cidade de Muçum, localizada na região central do estado, foi a mais afetada, registrando 15 óbitos. O governador destacou que esse é o maior número de mortes já registrado em um evento climático no estado.

A Defesa Civil estadual informou que, nesta terça-feira (5), o Corpo de Bombeiros encontrou 15 corpos durante a vistoria de uma residência em Muçum. Além dessas mortes, outras seis foram confirmadas entre segunda (4) e terça-feira, em cidades do Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com as autoridades estaduais, duas viaturas do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul estão a caminho de Muçum para auxiliar na remoção dos corpos, que serão transportados para Porto Alegre.

A passagem do ciclone extratropical também causou estragos significativos em outras partes do estado, com os seguintes números alarmantes:

- 2.984 desalojados;

- 1.650 desabrigados;

- 66 cidades afetadas.

Além disso, Santa Catarina também foi atingida por tempestades e rajadas de vento, resultando na morte de uma pessoa.

Muçum, em particular, foi severamente castigada, com mais de 85% da cidade inundada pelas águas. A elevação do nível do rio que corta a região obrigou moradores a serem resgatados de suas casas, muitos deles refugiados nos telhados e sótãos das residências. O centro da cidade ficou submerso, afetando casas, escolas, comércios e hospitais.

Por razões de segurança, a energia elétrica foi cortada no município, e as comunicações também foram interrompidas, deixando Muçum isolada. Todas as estradas de acesso à cidade estão bloqueadas devido aos estragos causados pelo ciclone.