'Novo Lázaro', suspeito de matar a mulher, enteada e fazendeiro é encontrado morto em presídio

O caseiro Wanderson Mota Protácio, suspeito de matar a mulher grávida, a enteada e um fazendeiro, foi encontrado morto, nesta terça-feira (18), em uma cela do Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. As informações são do portal G1 Goiás.

A gravidade do crime fez com que o agressor, na época, fosse comparado ao assassino "Lázaro Barbosa de Souza", que matou quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal, em junho de 2021.

VEJA MAIS

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os servidores do local encontraram o preso desacordado durante o procedimento de entrega do café da manhã, logo cedo. A nota diz que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e atestou o óbito do detento, que estava pendurado com um lençol no pescoço.

A DGAP disse em um comunicado que abriu um procedimento interno para investigar a morte. O órgão informou que ele estava sozinho na cela. Quando ele foi preso, a juíza Aline Freitas da Silva havia decidido que ele ficasse em cela separada.

O g1 pediu um posicionamento à Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP) e aguarda resposta.

Relembre o caso

Os crimes contra a esposa, a enteada e o fazendeiro aconteceram em 28 de novembro passado, em Corumbá de Goás. A Polícia Civil apurou que ele matou, com golpes de faca, a mulher dele, Raniere Aranha Figueiró, que estava grávida, e a enteada Geysa Aranha, de 2 anos e nove meses, na casa onde moravam.

Depois, ele furtou um revólver e matou o fazendeiro Roberto Clemente, de 73 anos, que era vizinho e roubou caminhonete dele para fugir da cidade. Ele ficou seis dias foragido até uma fazendeira o convencer a se entregar à polícia.

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse na época que o caseiro contou sobre a morte da esposa grávida, da enteada e do fazendeiro com tranquilidade e frieza.

Ela tinha 21 anos e foi morta a facadas dentro de casa. O secretário Rodney Miranda acredita que ela não sabia dos antecedentes criminais do companheiro.

A menina de 2 anos e 9 meses era filha de Ranieri e enteada de Wanderson. Ela também foi morta com uma faca. O caseiro preso disse que a garota presenciou a morte da mãe.

O fazendeiro tinha 73 anos e era conhecido de Wanderson. De acordo com as investigações, após matar a esposa e enteada, Wanderson furtou uma arma na casa do patrão dele, foi até a casa de Roberto e atirou na cabeça dele.

A polícia informou que Wanderson tentou estuprar a mulher do fazendeiro morto. "Não conseguindo, atirou também contra ela, acertando seu ombro. Caída no chão, se fingiu de morta. Então ele pegou a caminhonete da vítima e fugiu", diz o boletim.