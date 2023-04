Novo Bolsa Família: Governo Federal estuda programa para trabalho temporário durante safra agrícola

O Governo Federal planeja lançar um novo programa para beneficiários do Bolsa Família, com o objetivo de incluir socioeconomicamente os cidadãos e com isso tirar as pessoas da dependência do benefício. A ação de formalização de trabalho temporário durante a safra agrícola foi anunciada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em entrevista ao portal UOL.

Segundo Marinho, a medida tem como objetivo facilitar a contratação formal dos beneficiários em caráter temporário, durante a safra agrícola, que dura em média 120 dias. Com isso, o cidadão deixaria de receber o benefício durante o período estipulado, retornando logo após o fim do contrato temporário.

O período também servirá para a contribuição da Previdência, o que contará tempo para a aposentadoria do cidadão. O Governo Federal ainda planeja recompensar as empresas com certificados de responsabilidade e compromisso social para estimular a adesão dos empreendedores.

Os beneficiários também terão a oportunidade de receber a capacitação profissional nos locais onde é necessária a mão de obra e que concentram população de baixa renda.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)