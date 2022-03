Nova enchente arrasta cruzes que simbolizavam vítimas de temporal em Petrópolis; assista

Um novo temporal voltou a castigar a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde e noite deste domingo (20), deixando ao menos cinco mortos e quatro desaparecidos, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros no começo da madrugada desta segunda-feira (21). A força da água também arrastou 233 cruzes que foram fixadas na Praça da Águia, representando cada pessoa encontrada morta na tragédia de 15 de fevereiro. As informações são do G1 da Região Serra.

As cruzes haviam sido fixadas nos jardins da praça durante homenagens organizadas por familiares e sobreviventes do temporal, no dia 15 de março. Na ocasião, também foi colocada uma faixa lembrando dos desaparecidos e pedindo que as buscas continuassem.

VEJA MAIS

No temporal deste domingo, foram registradas 95 ocorrências entre deslizamentos e inundações. Muitas pessoas que estavam ilhadas foram socorridas.