No RS, mãe e filha morrem soterradas após pedra gigante atingir casa onde moravam

Mãe e filha morreram soterradas após uma pedra rolar de um barranco e atingir a casa onde moravam, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, (RS), na quinta-feira passada (02). Liane Ulguin da Rocha, 45 anos, e Emily, 17, não resistiram aos ferimentos. A adolescente completaria 18 anos na última segunda-feira (06).

“Eles estavam todos em casa, e o meu cunhado conta que ouviu um barulho, abriu a porta da frente para ver se vinha da rua e, quando voltou, deu aquele estouro. Foi uma pedra do morro que deslizou por causa da chuva e caiu na casa deles. Era do tamanho de um carro. Levou a casa do vizinho também, não sobrou nada”, conta Catiane, irmã de Liane, ao portal O Globo.

Segundo o boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (08), até o momento, 100 pessoas já morreram devido às consequências das fortes chuvas que atingem o estado.

Segundo Catiane, o marido da vítima mais velha, Robson, estava junto do filho na sala da residência, enquanto Emily e a mãe estavam mais ao fundo da casa. O menino chegou a ser atingido com a lama, que cobriu metade do corpo. A irmã de Liane conta que o sobrinho sobreviveu devido à ajuda dos vizinhos.

Robson e o filho estão abrigados na casa do irmão de Liane. “Mas ele está em estado de choque. Ele perdeu tudo o que tinha. Da casa, só sobrou o piso. Ele ficou muito traumatizado e, para toda a família, está sendo muito difícil. A menina faria 18 anos ontem (segunda)”, contou.

A tia da adolescente relata que a família mora há anos no local e que nunca imaginou passar por uma situação dessas. “A gente via na TV, era longe. Agora, ver acontecer na sua cidade, com a sua família, é muito triste”, lamentou Catiane. As informações são do Metrópoles.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com