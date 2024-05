No RS, 32 são presos por invasão e vandalismo; há relatos de assaltos e saques

Em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias, 32 pessoas foram presas por invasão, vandalismo e danos ao patrimônio no estado, segundo balanço da Brigada Militar local ao UOL News. Na cidade de Canoas, a polícia está escoltando barcos de voluntários.

"Em Porto Alegre, foram sete prisões de pessoas que estavam fazendo praticando invasões em lugares deixados pelos residentes e em comércios fechados pelo alagamento", informou a unidade militar.

Em Canoas, os voluntários estão saindo com os barcos acompanhados de policiais. Ainda segundo a BM, existem relatos de troca de tiros entre voluntários e criminosos escondidos, que não querem aproximação e não estão permitindo as pessoas saírem de casas. Eles, inclusive, estão roubando os barcos para deixarem as regiões alagadas sem serem avistados pelos agentes policiais.

Reforço na segurança

Segundo a Brigada Militar, foram abertas inscrições para mil militares estaduais da reserva de voluntários, para atuarem por 90 dias em ações de segurança pública em razão do estado de calamidade do Rio Grande do Sul.

As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (10). O governador Eduardo Leite também fez o pedido para mais 400 agentes da Força Nacional.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)