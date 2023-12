No Rio de Janeiro, PF de folga é morto por PM durante abordagem após dicussão

O Policial Federal Francisco Elionezio Braga Oliveira foi morto por um Policial Militar em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último domingo (17). Funcionários e visitantes do local informaram que a PM foi chamada para conter o PF, cliente do local, que estava armado e alterado durante uma discussão.

As testemunhas afirmaram que na abordagem, clientes do estabelecimento tentaram conter o policial federal, que teria dado dois tapas e apontado a arma para o PM antes de ser baleado.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital como auto de resistência.

Francisco, de 38 anos, estava na Polícia Federal há 10 anos e atualmente fazia parte do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que Francisco Braga sacou uma arma e apontou para o PM. O policial federal deixou três filhos, inclusive um bebê.

PF foi homenageado por salvar criança de sete anos

O policial federal, recentemente, recebeu uma homenagem por salvar uma menina de sete anos que havia se engasgado em um restaurante do Distritio Federal. A criança chegou a ficar desacordada, mas o policial agiu rápido e fez as manobras necesárias para desobstruir as vias aéreas.

Em nota, a Superintendência Regional da Policia Federal no Rio de Janeiro lamentou a morte do agente, atualmente lotado no Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Francisco estava na Polícia Federal há 10 anos.

No dia 6 deste mês, o policial federal foi homenageado e agraciado com a “Medalha da Defesa Civil” pelo Governo do Distrito Federal.

