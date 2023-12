Policial civil morta por empresário em São Paulo deixa filha de 5 anos

Milene Bagalho Estevam, de 39 anos, policial assassinada a tiros pelo empresário Rogério Saladino, de 56 anos, neste sábado (16), em São Paulo, estava na corporação havia sete anos. A vítima deixou uma filha pequena de cinco anos de idade. A agente atuava no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Conforme as informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública, Milene tocou a campainha para coletar imagens de um crime ocorrido no dia anterior na região e foi recebida a tiros por Rogério. Um colega dela, que também fazia diligências no local, reagiu e matou o empresário e um funcionário da residência.

O crime aconteceu na rua Guadelupe, nos Jardins, um dos bairros mais ricos da capital paulista. Na casa, foram encontradas porções de droga. O empresário tinha passagens por homicídio, lesão corporal e crime ambiental.

O velório da policial civil ocorreu no início da tarde deste domingo (17), na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Nas redes sociais, a morte da policial civil foi lamentada. “Inacreditável, jamais iremos pensar que em um bairro nobre, em uma simples diligência para coletar imagens de monitoramento, o próprio morador irá atirar na polícia, lamentável. Deus conforte o coração de todos”, disse uma das pessoas.