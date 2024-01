No Ceará, três tios são presos por estuprar duas sobrinhas adolescentes; uma delas, desde os 7 anos

Na última quinta-feira (18), três homens foram presos por suspeita de estuprar duas sobrinhas, de 13 e 17 anos, no Distrito de Jordão, interior do Ceará. A vítima de 17 anos, segundo informações oficiais, teria sido violentada dos sete aos 11 anos de idade.

De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher da cidade, os homens se aproveitavam da proximidade com as vítimas para cometer os crimes, que ocorriam em momentos distintos. Os investigados são dois irmãos, de 54 e 49 anos, e o cunhado deles, de 56.

VEJA MAIS

Após as capturas, o trio foi conduzido para a Delegacia, onde as ordens judiciais por estupro de vulnerável foram cumpridas. Agora, os homens estão à disposição da Justiça.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com