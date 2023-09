Nível do Lago Guaíba em Porto Alegre atinge maior marca desde 1941, gerando alerta de inundação

O nível do Lago Guaíba, na cidade de Porto Alegre, alcançou a marca de 3,17 metros nesta quarta-feira (27), superando em 17 centímetros o limite que indica o transbordamento. Esta é a maior elevação registrada desde 1941, quando as águas do lago chegaram a impressionantes 4,75 metros na região central da cidade, de acordo com informações fornecidas pela Prefeitura de Porto Alegre.

Vídeos compartilhados por moradores da área mostram a água avançando sobre calçadas, ruas e avenidas, causando preocupação na comunidade local.

Como resposta ao aumento do nível do lago, equipes da prefeitura tomaram medidas preventivas, como a colocação de sacos de areia na comporta 4 do Cais Mauá, visando conter o vazamento de água e mitigar os possíveis danos.

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta no início do dia, com validade de 24 horas, indicando risco de inundação no lago.

Desde a última segunda-feira (25), a prefeitura havia determinado o fechamento preventivo das comportas do Guaíba para evitar alagamentos na região central da capital gaúcha, em resposta às previsões de chuvas intensas na maior parte do estado ao longo desta semana. As comportas, que funcionam como portões de aço para conter o avanço das águas, foram fechadas gradualmente, sendo as duas últimas seladas na noite de terça-feira (26).

Terceira estação de inverno mais chuvosa da história da capital gaúcha

Porto Alegre enfrentou um inverno excepcionalmente chuvoso, registrando o período mais úmido dos últimos 62 anos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) relatou que a estação meteorológica da cidade acumulou 652,2 milímetros de chuva, superando significativamente a média de 1991 a 2020, que era de 435,5 mm. Esse volume de chuva ficou 216,7 mm, aproximadamente 50% acima da média histórica.

Essa foi a terceira estação de inverno mais chuvosa da história da capital gaúcha, ficando atrás apenas de 2020 (677,9 mm) e de 1972 (694,7 mm).

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas para 20 municípios do estado, devido ao risco de inundações e outros danos causados pelos grandes volumes de chuvas previstos. A previsão inclui temporais, descargas elétricas, possíveis queda de granizo, ventos fortes e grande quantidade de chuva, podendo gerar enchentes e impactos significativos. Os acumulados de chuva podem atingir até 100 milímetros em algumas áreas.