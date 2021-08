Neto assassina o avô a facadas para ‘sentir como é matar alguém’

O assassinato brutal de um idoso, encontrado caído no chão da própia casa, intrigridou autoridades policiais do município de Canelinha, em Santa Catarina, na última quinta-feira (29). O motivo? Não havia sinais de arrombamento na residência e uma boa quantia em dinheiro foi encontrada no local. As informações são do portal Banda B.

Com uma simples ligação, o neto da vítima, um garoto de 14 anos de idade, mudou todo o rumo dessas investigações. Ele confessou à polícia ter dormido na mesma casa após o crime. Mas, a história não para por aí. Segundo pessoas ligadas ao rapaz, ele planejava matar pessoas próximas.

Em depoimento à polícia, o jovem revelou ter assassinado o familiar com quatro facadas apenas para ver como seria ver alguém morrendo. Ao ser preso, o menor disse que tinha planos de matar os próprios pais também. Ele disse que mantinha contato com alguém pela internet e recebia orientações sobre como cometer os assassinatos.

A Polícia Militar fez a apreensão do suspeito e o conduziu à Polícia Civil. Ele foi ouvido pelo Conselho Tutelar e agora está internado provisoriamente.