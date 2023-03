Mulheres mantêm homem preso em casa de prostituição e terminam presas

Três mulheres foram presas por envolvimento com tráfico de drogas e extorsão em uma casa de prostituição localizada na Asa Norte, em Brasília (DF), na última quarta-feira (1º). As prisões foram efetuadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após a mãe de um dos clientes denunciar o cárcere privado de seu filho.

De acordo com informações da 35ª Delegacia de Sobradinho 2, a mãe do rapaz teria procurado a delegacia para denunciar que seu filho estava preso em cárcere privado por uma dívida de R$ 300, que seria referente a drogas consumidas no prostíbulo. A vítima estaria sofrendo ameaças de morte caso não pagasse a suposta dívida, e teria sido orientado pelo estabelecimento a não envolver a polícia.

Com base nas informações fornecidas pela mulher, os agentes da polícia foram até o endereço da casa de prostituição e conseguiram localizar as suspeitas, que foram presas em flagrante. Segundo a PCDF, o rapaz mantido em cárcere privado teria feito a dívida após manter relações sexuais com uma trabalhadora do local, e teria sido ameaçado e coagido a pressionar sua mãe para pagar a quantia devida.

As mulheres presas, duas delas com ficha criminal por envolvimento com drogas e roubos, dentre outros crimes, irão responder pelos crimes de extorsão, manutenção de casa de prostituição e envolvimento com tráfico de drogas. A polícia segue investigando o caso.