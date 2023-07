Mulher tem ajuda dos filhos para matar marido em emboscada no sítio do amante

Tereza Aguiar Araújo, de 46 anos, foi presa sob suspeita de armar uma emboscada para assassinar o marido, Francisco Nonato de Araújo, 42, esfaqueando-o até a morte. O crime ocorreu no sítio do amante de Tereza. Além da esposa, dois filhos do casal também teriam participado do homicídio. O crime brutal aconteceu na cidade de Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, no último dia 6 de julho.

Além do trio familiar, o proprietário da chácara, localizada no Setor Imaracá, e um casal de caseiros são considerados suspeitos. De acordo com as investigações, Francisco pode ter sido morto no dia 23 de junho, data em que desapareceu.

A situação veio à tona na quarta-feira, quando uma testemunha relatou ter recebido uma oferta de R$ 150 para enterrar um corpo. O denunciante apontou o casal de caseiros como os autores da proposta.

"Fomos até a chácara, mas não tínhamos informações nenhuma. Lá estava esse casal e o dono da chácara. Tentamos levantar algumas informações sobre o desparecimento, mas eles negaram. Falaram que não sabiam de nada", explicou o delegado Vinícius Máximo. "De mãos atadas, tivemos de sair de lá. Porém, a gente lembrou que esse casal era investigado por um homicídio cometido em maio e teríamos representado pela prisão deles", acrescentou.

Antes de retornar à delegacia, a equipe de investigação ouviu os moradores locais, que confirmaram o desaparecimento de Francisco. Os policiais foram até a residência da vítima e encontraram sua esposa e um filho. O filho relatou aos investigadores que o pai havia viajado de moto para o Maranhão para buscar farinha, uma atividade que ele costumava realizar.

Ao retornarem à delegacia, os agentes verificaram os antecedentes criminais dos caseiros e descobriram que havia um mandado de prisão contra o casal. Eles então voltaram à chácara e efetuaram as prisões. "Começamos a questionar sobre esse homicídio até que a mulher falou onde estaria o corpo", informou Máximo.

"Estava com várias facadas pelo corpo, um golpe de machado na cabeça, pés e mãos amarrados, e enrolado em uma lona. Enterrado a mais ou menos a um metro de profundidade, com muita palha em cima, por isso não dava para sentir o cheiro", completou o delegado.

Motivação

De acordo com a investigação conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Águas Lindas, o filho mais velho de Tereza e Francisco frequentava a chácara há vários anos e considerava o proprietário como uma figura paterna. Revoltado com as supostas agressões que o pai cometia contra a mãe, que mantinha um relacionamento com o dono do sítio, ele participou do planejamento do crime.

O grupo atraiu Francisco para o local com a falsa promessa de um emprego. Após oferecerem bebidas alcoólicas, eles o assassinaram com múltiplos golpes de faca.

"O casal fala que não participou, que só escutou o barulho da morte, mas que, depois, teria sido obrigado a enterrar no fundo da casa, senão seriam expulsos da chácara. Tereza, apesar de ter planejado tudo, não participou da execução", concluiu Vinícius.

O filho interrogado no início da investigação não participou do crime. Segundo a polícia apurou, Tereza e os outros dois filhos inventaram a história da viagem ao Maranhão para despistá-lo.