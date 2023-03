Mulher tatua nome do namorado e três dias depois pede para cobrir tatuagem

Um caso curioso tem chamado a atenção nas redes sociais: uma mulher tatuou o nome do namorado e, três dias depois, precisou retornar ao estúdio para apagar o desenho, já que havia terminado o relacionamento. A situação foi compartilhada pelo perfil do estúdio Tattuaria Lion, localizado em Goiás, no TikTok. O post é de agosto do ano passado, mas viralizou nesta semana.

VEJA MAIS

O vídeo mostra a conversa entre a mulher e o tatuador, na qual ela afirma que precisa cobrir o nome do ex-companheiro com outro desenho antes de viajar. A tatuagem, localizada nas costas, além do nome e sobrenome do ex-namorado, ainda tem o termo “Love me” (Me ame, em inglês), cercado por corações.

Confira a publicação:

O vídeo viralizou na rede social, alcançando mais de 4,8 milhões de visualizações e mais de 59 mil curtidas. Nos comentários, a situação gerou piadas. “Faz um filho e coloca esse nome”, sugeriu um usuário. “Com certeza, vai aparecer algum famoso com esse nome. Só tenha paciência”, tranquilizou outro.