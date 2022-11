Mulher suspeita de matar noivo em motel foi presa seminua e tentou fugir com kombi roubada

Uma mulher suspeita de matar o próprio noivo dentro de um quarto de motel, no Distrito Federal, foi presa seminua, ao tentar roubar uma kombi escolar na cidade de Cocalzinho, no Entorno do DF. O crime aconteceu nesta quarta-feira (9). Marcella Ellen Paiva Martins, de 31 anos, formada em direito e que tem 51 mil seguidores nas redes sociais, contou à polícia que teve uma discussão com a vítima, Jordan Lombardi. Ele foi encontrado morto em um quarto de motel, no Setor de Postos e Motéis Sul, por volta das 4h30 de quarta-feira, com ferimentos no ombro e outros hematomas pelo corpo. As informações são do G1 Distrito Federal.

Marcella Elen Paiva Martins trabalhava como acompanhante de luxo e mostrava fotos no Instagram:

A suspeita arrebentou o portal do motel ao tentar fugir do estabelecimento em um carro, no dia do crime. Por volta das 6h da manhã do mesmo dia, ela pediu ajuda a um motorista de transporte escolar, às margens da BR-070. Segundo o homem, Marcella usava apenas uma blusa de frio presa na cintura e alegou que tinha sido estuprada.

Ainda de acordo com o condutor, ao tentar ajudá-la, ele acabou sendo ameaçado com um revólver na cabeça. A mulher exigiu que o homem lhe entregasse as chaves do veículo e o celular, porém, ela não sabia ligar a kombi e, por isso, o motorista também foi obrigado a empurrar o veículo. Aproveitando uma distração da suspeita, ele fugiu do local pedindo socorro.

Após ser acionada, a polícia fez buscas e encontrou a kombi abandonada. Marcella pegou carona com um caminhoneiro em direção a um posto de gasolina, onde foi localizada pelos militares e presa. A polícia também apreendeu o revólver calibre 38 usado para matar o noivo.

O delegado Raphael Barbosa informou que Marcella confessou ter assassinado o homem, e tomado a kombi. Segundo ela, antes do crime, o casal estava usando drogas. A mulher confirmou que é usuária de drogas e foi acompanhante de luxo antes do relacionamento.

A polícia também encontrou às margens da BR-070 o carro de luxo no qual Marcella fugiu do motel. O veículo pertence à empresa da qual o noivo era sócio, e por isso, foi encontrado por satélite. Dentro dele, havia bebidas, caixas de cigarro e drogas, como cocaína.

O caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia de Polícia, no Núcleo Bandeirante, e Marcella deve passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira (10). O carro foi levado à Central de Flagrantes de Águas Lindas (GO), onde vai ser periciado, e depois devolvido à família da vítima.