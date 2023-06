Mulher sobrevive após carro cair de penhasco de 200 metros

Um veículo caiu de uma altura equivalente a de um prédio de 50 andares, na região do Monte Adonay, entre os bairros São Benedito e Linhares, em Juiz de Fora,Minas Gerais. Uma mulher de 50 anos sobreviveu e foi socorrida com escoriações e suspeita de fratura na costela. Um idoso morreu no local. O caso foi registrado no último sábado (3).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por ser um local de difícil acesso, foram necessárias técnicas de salvamento em altura e salvamento terrestre para retirada das vítimas.

VEJA MAIS

O óbito do idoso de 72 anos foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já a mulher foi levada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos. A causa do acidente não foi informada.