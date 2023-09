Mulher se joga de prédio após presenciar agressão de amigo a namorada

Uma cena de violência doméstica resultou em uma mulher se jogando do terceiro andar de um prédio após testemunhar o amigo agredir sua própria namorada. O caso aconteceu no último sábado (23) em Ilhéus (BA).

De acordo com informações da polícia, a vítima estava presente no apartamento junto com o suspeito e a namorada dele quando uma discussão começou, culminando com a agressão física por parte do homem contra sua companheira. Além disso, ele teria ameaçado a vítima com uma arma de fogo.

A amiga do casal, ao presenciar a cena, ficou assustada e tomou a decisão de se atirar da janela do terceiro andar do edifício. Como resultado, ela sofreu ferimentos e foi socorrida para um hospital cujo nome não foi divulgado pelas autoridades. Até o momento, não foram fornecidos detalhes sobre o estado de saúde da jovem.

O suspeito, responsável pela agressão e ameaça à sua namorada, foi preso em flagrante pelas autoridades locais. O caso foi registrado na Delegacia de Ilhéus, onde serão conduzidas as investigações adicionais sobre esse incidente de violência doméstica.