Mulher que estava em academia é baleada no bumbum durante megaoperação no Rio de Janeiro

Kelma Rejane foi atingida nesta terça-feira (28/10), durante a operação policial contra o Comando Vermelho

Hannah Franco
fonte

Mulher é baleada em academia durante operação policial no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes Sociais)

Em meio à megaoperação das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, moradores de bairros vizinhos foram atingidos por balas perdidas nesta terça-feira (28/10). Entre eles, Kelma Rejane, que foi baleada enquanto treinava em uma academia no bairro Olaria.

Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, Kelma relatou o momento de susto: “Só fiquei meio assustada pelo barulho, que foi muito alto, e começou a queimar meu glúteo. Mas agora está tudo bem”, disse. Ela foi levada pelo marido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde recebeu atendimento e alta ainda pela manhã. Outras três pessoas atingidas por disparos também foram atendidas na unidade.

VEJA MAIS

image Veja o que se sabe até agora sobre conflito entre polícia e CV no Rio de Janeiro
Megaoperação Contenção é deflagrada nesta terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha

image Megaoperação oferece R$ 100 mil por chefe do Comando Vermelho; veja quem é
Valor é o maior já pago pelo Disque Denúncia e busca informações sobre Edgar Alves Andrade, apontado como líder do tráfico no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro

A academia onde Kelma treinava, a Marretão Fitness, divulgou nota nas redes sociais informando que a aluna passa bem e reforçando solidariedade à vítima e sua família: “Reforçamos nossa solidariedade à aluna e sua família e agradecemos as mensagens de apoio e preocupação”, afirmaram.

A megaoperação, conduzida pelas Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, tem como alvo integrantes do Comando Vermelho (CV) e já deixou pelo menos 64 mortos, entre eles quatro policiais, além da prisão de 81 suspeitos. Segundo autoridades, cerca de 2.500 agentes participam da ação, considerada a mais letal da história do estado, e planejada para atuar em áreas de mata, minimizando impactos à população.

