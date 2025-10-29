Mulher que estava em academia é baleada no bumbum durante megaoperação no Rio de Janeiro

Em meio à megaoperação das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, moradores de bairros vizinhos foram atingidos por balas perdidas nesta terça-feira (28/10). Entre eles, Kelma Rejane, que foi baleada enquanto treinava em uma academia no bairro Olaria.

Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, Kelma relatou o momento de susto: “Só fiquei meio assustada pelo barulho, que foi muito alto, e começou a queimar meu glúteo. Mas agora está tudo bem”, disse. Ela foi levada pelo marido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde recebeu atendimento e alta ainda pela manhã. Outras três pessoas atingidas por disparos também foram atendidas na unidade.

A academia onde Kelma treinava, a Marretão Fitness, divulgou nota nas redes sociais informando que a aluna passa bem e reforçando solidariedade à vítima e sua família: “Reforçamos nossa solidariedade à aluna e sua família e agradecemos as mensagens de apoio e preocupação”, afirmaram.

A megaoperação, conduzida pelas Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, tem como alvo integrantes do Comando Vermelho (CV) e já deixou pelo menos 64 mortos, entre eles quatro policiais, além da prisão de 81 suspeitos. Segundo autoridades, cerca de 2.500 agentes participam da ação, considerada a mais letal da história do estado, e planejada para atuar em áreas de mata, minimizando impactos à população.