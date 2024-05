Mulher quase esmaga cabeça de colega em treino de crossfit

Imprudência ou imprevisibilidade? Os comentários de internautas se dividem nas redes sociais ao verem a cena: uma jovem solta a anilha de mais de 20kg ao chão e quase esmaga cabeça de colega em treino de crossfit.

Nas imagens, a mulher está na execução de um exercício quando, de repente, solta a barra e, quase no mesmo instante, o colega ao lado cai perto dela.

Apesar do susto, a cabeça do homem não foi atingida pela barra. Ela própria compartilhou um vídeo do treino com a imagem que por pouco não resultou em um grave acidente.