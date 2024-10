Mulher morre eletrocutada ao utilizar lava-jato para fazer faxina

Uma mulher de 23 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto operava um lava-jato em sua residência. O caso ocorreu na manhã da última terça-feira (22), no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência inicialmente, a jovem Mellissa Dias Pacheco teria entrado em contato com a água da piscina enquanto utilizava o equipamento e acabou sendo eletrocutada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a mulher não resistiu.

VEJA MAIS:



A empregada doméstica que trabalhava na casa relatou, em depoimento à Polícia Civil, que estava cuidando de duas crianças, filhas da vítima, quando ouviu o lava-jato desligar. Ao olhar pela janela, viu Mellissa caída no chão e logo acionou o Samu e familiares da mulher.

O local do ocorrido foi isolado para a realização de perícia pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). As imagens das câmeras de segurança também serão analisadas pela 1ª delegacia de Montenegro para auxiliar nas investigações. A jovem deixa dois filhos pequenos, com idades entre dois e três anos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)