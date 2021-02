Mulher morre após ser atingida por pedaço de concreto que caiu de prédio

Uma cuidadora de idosos, de 60 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (8), após ser atingida por um pedaço de concreto que se desprendeu do alto de um prédio. A vítima voltava do trabalho, quando o material se soltou do edifício. A tragédia aconteceu em Recife.

Segundo a perícia, a morte de Célia Cesária de Barros foi imediata. "Ouvi um barulho seco. Quando olhei, a senhora já estava no chão. A pancada foi toda na cabeça dela. Nem deu para socorrer", contou Carlos Feitosa, que testemunhou o acidente.

Célia foi atingida por um pedaço de concreto de aproximadamente 1 kg, ou um pouco menos. “Mas com a queda, o impacto foi muito forte. Ela morreu de imediato", informou a perícia. O impacto abriu o couro cabeludo e rompeu o crânio da vítima.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Os trabalhos estão sob o comando da delegada Ericélia Nogueira. "Acionamos a Defesa Civil, porque acreditamos que outros pedaços possam se soltar também. Acionamos o proprietário do prédio, uma vez que o IC precisa voltar para concluir a perícia", disse Ericélia.

Familiares contaram que ela estava voltando do trabalho, no bairro da Jaqueira, e seguindo para Joana Bezerra, onde residia.