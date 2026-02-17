Mulher morre após ser arrastada por enxurrada; mortes por chuva em SP chegam a 17
Vítima de 60 anos foi arrastada durante temporal no Mandaqui, zona norte da capital paulista
Uma mulher de 60 anos morreu após ser arrastada por uma enxurrada durante o temporal que atingiu São Paulo na segunda-feira, 16 de fevereiro. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, elevando para 17 o número de mortes causadas por fortes chuvas no estado.
A ocorrência foi registrada no bairro do Mandaqui, na zona norte da capital paulista. Segundo relatos de moradores, a mulher caiu na água e ficou presa sob um veículo antes de ser resgatada e encaminhada a uma unidade hospitalar.
Com este registro, o número de mortes causadas especificamente por enxurradas no estado paulista sobe para oito. A tempestade de segunda-feira (16) provocou diversos transtornos na capital e em municípios da região metropolitana.
Impactos do temporal e outros incidentes
Além de alagamentos generalizados, a região também enfrentou falta de luz em várias áreas. As zonas mais afetadas foram a zona norte da capital, bem como os municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.
Em Guarulhos, outro incidente de enchente arrastou uma mulher e deixou pessoas ilhadas. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate, salvando as quatro vítimas e as levando para um local seguro. Não houve registro de mortos ou feridos nesta ocorrência específica.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a Operação Chuvas 25/26 foi iniciada em 1º de dezembro e segue até 31 de março.
Confira as mortes registradas em São Paulo por chuvas
Até o momento, o estado de São Paulo acumula 17 óbitos em decorrência de incidentes relacionados às fortes chuvas. A seguir, a lista das vítimas:
- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;
- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;
- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;
- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;
- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;
- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;
- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.
- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;
- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;
- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;
- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;
- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;
- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.
- Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba.
- Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto.
- Uma cabeça d'água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação.
- Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo.
