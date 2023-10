Mulher morre após cigana ‘prevê’ morte e entregar bombom envenenado a ela

Uma jovem de 21 anos, identificada como Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto, morreu após comer um bombom envenenado oferecido por uma cigana idosa que a abordou na rua, em Maceió. Uma tia de Fernanda relatou que a cigana leu as mãos dela e disse que a vítima morreria dentro de alguns dias. Ao final da consulta, a "vidente" deu um bombom a moça.

O caso ocorreu no dia 03 de agosto. No mesmo dia a jovem começou a passar mal. Ela morreu no dia seguinte. Entenda o caso.

VEJA MAIS

O exame toxicológico, que saiu recentemente, mostrou que a vítima morreu envenenada. Foram duas substâncias usadas na bala, ambas pesticidas: sulfotep e terbufós. Conforme depoimento da tia, a situação começou com um desconforto, que lembrava uma crise de gastrite, mas depois a jovem passou a sangrar pelo nariz e a produzir muita saliva, que era expelida pela boca.



Ainda à noite, ela foi levada ao hospital, mas morreu de madrugada. Fernanda deixa uma filha de 9 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Maceió.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Rayanne Bulhões.