Mulher morre ao escorregar após sair da piscina e bater queixo em taça de vidro

A morte de uma mulher de 41 anos após sofrer um corte profundo no pescoço com uma taça de cristal em um sítio em Caratinga, no Vale do Rio Doce, chocou amigos e familiares durante o Carnaval. Ana Paula Guimarães Santos tentava sair de uma piscina com o utensílio na mão quando escorregou e bateu o item no queixo.

O acidente aconteceu no último sábado (18) e a vítima foi levada para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso, que é tratado como uma fatalidade pelos presentes. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passava o feriado de Carnaval com o marido, filhas e amigos no sítio. Testemunhas afirmam que Ana Paula era a única que utilizava uma taça de cristal, enquanto todos os outros presentes usavam taças de plástico.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do ocorrido.