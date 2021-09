Mulher mata filha recém-nascida e é presa suspeita de ‘ocultar’ corpo de vítima em tapete

Na última terça-feira (7), a polícia prendeu em flagrante uma mulher de 24 anos, suspeita de ter matado a própria filha recém-nascida enforcada e deixar o corpo da vítima jogado em um tapete, em Sericita, na região da Zona da Mata mineira. As informações são do portal BHAZ.

Segundo a Polícia Militar, a jovem estaria de mudança para a capital mineira e, por isso, contratou serviços de uma doméstica para limpar a casa onde morava. Ao chegar no imóvel, a faxineira teria sentido um odor forte vindo da tapeçaria e resolveu chamar a polícia.

Os agentes encontraram o corpo de um bebê em estado avançado de decomposição. Os policiais conseguiram localizar a suspeita e ela foi encaminhada à delegacia.

No local, a mulher confessou o crime e contou ter assassinado a filha logo após o parto, no dia 2 de agosto. A intenção dela era se livrar da criança, que era fruto de um relacionamento extraconjugal, consequentemente uma agrevidez indesejável. Até então, o corpo estava escondido dentro de uma caixa de papelão no “canto da casa”.

A PM segue investigando o caso e a suspeita irá responder pelo crime de infanticídio.