Mulher mantida em cárcere privado é resgatada após jogar bilhete no quintal da vizinha

Uma mulher de 23 anos, mantida em cárcere privado durante meses pelo marido, conseguiu ser resgatada após jogar um bilhete pedindo socorro no quintal da vizinha. O caso foi registrado na terça-feira (12), em José Bonifácio, interior de São Paulo.

"Oi, sou sua vizinha. Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte", diz o bilhete que o portal G1 teve acesso. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima escreveu o recado depois de ter sido ameaçada pelo homem, de 64 anos. "Ela não tinha contato com ninguém. Foi a forma que encontrou para pedir socorro. O homem disse que mataria a esposa quando chegasse do trabalho", explicou o tenente Matheus Maestra. A vizinha leu o recado e ligou para o 190.

Casa da vítima tinha cinco câmeras

A casa possuía um muro alto, cinco câmeras e janelas com grade. (Foto: Polícia Militar de José Bonifácio/Divulgação)

Ao ir para a residência, os agentes conseguiram escutar os pedidos de socorro da mulher, que estava em cárcere com duas filhas, uma de dois e outra de sete anos. A casa possuía um muro alto, cinco câmeras de segurança e janelas com grades. "Encontramos o marido no trabalho. Ele confessou que cometia o crime porque tinha ciúme excessivo. A mulher não soube informar quantos dias foi mantida dentro de casa, porque perdeu a noção do tempo, mas disse que foram meses", finalizou a polícia.

