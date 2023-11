Mulher joga cachorros por cima de muro e alega à polícia sofrer de depressão e surto psicótico

Uma mulher de 31 anos foi indiciada por maus-tratos contra os próprios cachorros, na última terça-feira (28), no bairro do Parque 10 de Novembro, em Manaus. Segundo a Delegacia Especializada em Crimes Contra o meio Ambiente e Urbanismo (Dema), a suspeita arremessou o cachorros por cima do muro de sua casa.

Em depoimento, ela alegou surto psicótico e depressão.

De acordo com a titular da unidade especializada, a mulher seria proprietária de um hotel para animais e os cachorros vítimas de maus-tratos estariam sob sua tutela.

As câmeras de segurança da vizinhança registraram o momento em que os animais foram arremessados, na segunda-feira (27/11), e uma moradora disponibilizou as filmagens ao procurar a delegacia para registrar a denúncia, no dia seguinte.

Policiais Civis e um médico veterinário foram ao local e conduziram a mulher à delegacia. No depoimento, ela alegou que as supostas condições mentais teriam sido "estopim" para a prática.

Os animais ficarão sob tutela provisória da moradora que denunciou o caso, vizinha da suspeita, até que o caso seja esclarecido.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires