Mulher grávida é atingida na cabeça por pedaço de poste e tem coordenação motora comprometida

Uma mulher grávida de 34 anos foi atingida por um pedaço de poste na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo, na tarde do último domingo (3). Uma câmera de segurança registrou o momento em que um parte de concreto se desprende do suporte e atinge a gestante, que imediatamente cai no chão. Assista.

Nas imagens, é possível ver Clesiane de Fátima Viana sendo socorrida pelos presentes. Em seguida, uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a mulher, que foi encaminhada para atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ainda no final da tarde, ela teve alta e foi para casa.

O marido da empresária, João Paulo Martinez, de 31 anos, contou ao g1 que o casal mora no bairro e estavam caminhando pelo calçadão escolhendo qual quiosque se sentariam. Ele diz que se sente culpado pelo o que aconteceu, já que a convidou para passear. "Eu só fico pensando por que chamei ela para sair de casa", disse João Paulo.

O empresário do ramo de tecnologia falou ainda que após o incidente a esposa perdeu muito sangue e, enquanto era levada pela ambulância ao hospital, disse que não sentia uma das pernas.

"Não sei se era o choque pelo acontecido, porém a preocupação é que ela está grávida e não pode perder tanto sangue assim. A pressão dela no carro de socorro estava boa"



Cleisiane recebeu alta no fim da tarde após levar quatro pontos na cabeça.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)