Mulher frita pastel na calçada durante onda de calor; temperatura chegou a 44ºC

Com a onda de calor que o Brasil está vivendo, tem gente até aproveitando pra economizar no gás de cozinha. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a temperatura chegou a 44ºC e uma moradora decidiu fritar pastel no meio da rua. O vídeo do experimentou viralizou nas redes sociais.

O registro foi feito na última sexta-feira (25) que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi o dia mais quente do ano. A mulher coloca a panela na calçada, o óleo começa a ferver com o calor e ela brinca: "Está bem fresquinho!".

VEJA MAIS

Quem aparece no vídeo é Fabiana Batista, de 36 anos, que fez o experimento apenas para mandar no grupo da família e não esperava a repercussão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)