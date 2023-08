Altas temperaturas: qual a importância de usar protetor solar diariamente?

A estação mais quente do ano chegou na região Norte. O chamado "verão amazônico" é marcado por praia, diversão e muito sol. Mas além de aproveitar a curtição comum dessa época, que coincide com as férias escolares, é preciso pensar nos riscos que as altas temperaturas desse período podem trazer para a saúde. A NIVEA SUN traz orientações sobre a importância de usar protetor solar durante os dias de verão, assim como ao longo de todo o ano.

Com as temperaturas lá em cima, a radiação solar se torna mais intensa, o que pode aumentar os riscos de queimaduras na pele, diminuição da resposta imunológica do organismo, além de provocar câncer de pele. Para aproveitar melhor esse período, a dica é investir em protetor solar. Afinal, com ele podemos ficar mais tempo sob o sol e evitamos diversos tipos de desconfortos e doenças.

O uso do protetor solar deve ser um hábito da rotina, e não apenas nos dias de verão. Isso porque além da proteção dos raios UVA e UVB, o protetor ajuda no combate ao envelhecimento precoce e do aparecimento de manchas na pele.

Como escolher o protetor solar

Que o protetor solar é importante para o cuidado com a pele, isso muita gente já sabe. Mas uma dúvida muito comum é sobre como escolher o produto correto. Pensando niss, a Nívea destacou algumas dicas importantes para te ajudar a escolher o melhor protetor solar para a sua pele.

Protetores faciais NIVEA SUN BEAUTY EXPERT

NIVEA SUN está presente em todas as estações do ano e entende que o uso do protetor solar é uma parte fundamental da rotina de cuidados (Divulgação)

A linha de protetores é dermatologicamente testada, com FPS 50 alta proteção contra os raios UVA e UVB, textura leve, fragrância suave, rápida absorção e trazem benefícios específicos para cada tipo de pele, com um poderoso efeito antioxidante natural, além de minimizar os efeitos da luz visível e respeitar o oceano por ser livre de filtros UV Octinoxato, Oxibenzona e Octocrileno.

NIVEA SUN Beauty Expert Anti Idade Q10 - Indicado para peles normais a secas, possui fórmula hidratante com a coenzima Q10, que ajuda no combate às rugas, prevenindo o envelhecimento precoce da pele e marcas causadas pelo sol.

NIVEA SUN Beauty Expert Controle de Oleosidade FPS 50 - É recomendado para peles mistas a oleosas, possui fórmula de textura leve que controla a oleosidade da pele e proporciona o amado efeito matte.

NIVEA SUN Beauty Expert Tom Uniforme - Indicado para todos os tipos de pele, uniformiza o tom de pele, graças à fórmula com pigmentação suave para uma cobertura natural e uniforme, para todos os tipos de pele.

NIVEA SUN Beauty Expert Sensitive - Sua fórmula especialmente desenvolvida para peles sensíveis não possui corantes, perfumes e conservantes, evitando irritações no rosto.

PORTFÓLIO COMPLETO

A principal marca de proteção solar do mundo, NIVEA SUN, conta com um portfólio completo para proteção e cuidado com a pele do rosto e do corpo (Divulgação)

NIVEA SUN Protect & Hidrata: os produtos são enriquecidos com panthenol e oferecem hidratação do corpo enquanto protegem do sol. Sua fórmula oil free não deixa a pele oleosa, proporciona toque seco, rápida absorção, resistência à água, com sensação de hidratação além de prevenir o envelhecimento da pele. Disponíveis nas versões: FPS 30- 50 e 70.

Protect & Bronze 2 em 1: protege e estimula a melanina da pele, proporcionando um bronzeado bonito e saudável enquanto a protege dos raios UVA/UVB. Além de prevenir o envelhecimento da pele, é resistente à água e tem rápida absorção.

NIVEA SUN Pós Sol Reparador: é uma loção reparadora com poder hidratante que acalma e previne a vermelhidão da pele. Com bio-aloe vera e antioxidante, sua textura em gel leve e refrescante causa sensação de alívio instantâneo. Cem perfume e de rápida absorção, é ideal para todos os tipos de pele.

NIVEA SUN BABIES & KIDS Peles Sensíveis: desenvolvido para a pele sensível de crianças e bebês a partir de 6 meses. Oferece proteção FPS 60 e resistência à água. Respeita o oceano: livre de filtros Octinoxato, Oxibenzona. Octocrileno e livre de microplástico

NIVEA SUN Kids Brincando na Água: produto desenvolvido para a pele de crianças maiores de 3 anos. Ideal para praia, piscina e esportes, garante alta proteção contra raios UVA & UVB com FPS 60. Resistente à água, areia e ao suor.

O NIVEA SUN está presente em todas as estações do ano e entende que o uso do protetor solar é uma parte fundamental da rotina de cuidados. Não é à toa que NIVEA SUN é a marca nº 1 em proteção solar do mundo e possui protetores solares para todos os tipos e necessidades de pele.