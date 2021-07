Mulher forja o próprio sequestro e do filho para pedir R$ 70 mil de resgate do marido

Raimunda Souza, de 43 anos, foi presa na terça-feira (21), após forjar o próprio sequestro e do filho, de 3 anos de idade, e pedir resgate ao próprio marido. Ela disse ao companheiro que iria levar o menino a uma consulta médica, mas depois mandou mensagens dizendo que havia sido sequestrada e os criminosos queriam um resgate de R$ 70 mil. As informações são do portal Último Segundo. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

Após contar para o marido sobre o falso sequestro, a mulher colocou a criança chorando ao telefone para falar com o pai.

Quando soube do sequestro, o marido entrou em contato com a Delegacia Antissequestro (DAS). Os policiais descobriram que não havia consulta médica marcada e encontraram a mulher e o filho. Eles estavam na praça de alimentação de um shopping em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

"Nós fizemos as diligências dentro do shopping e, por volta das 18h, a encontramos com a criança na praça de alimentação. Sem nenhum tipo de sequestro, sem estar ameaçada. Ela estava tranquilamente sentada com a criança", explicou o delegado Cláudio Góis, responsável pelo caso.

A mulher foi levada para delegacia e confessou o crime. Raimunda disse que estava devendo dinheiro a agiotas e teve a ideia de simular o próprio sequestro para conseguir a quantia. "Nós a conduzimos até a delegacia e ela relatou que estava devendo dinheiro, tinha uma dívida muito grande em cartão de crédito, estava devendo a agiotas e teve a ideia de usar ela e o filho para tirar o dinheiro do marido e quitar a dívida", completou o delegado.

A foi liberada e responderá pelo crime de extorsão em liberdade.