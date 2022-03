Mulher finge ser autista para não usar máscara: ‘melhor do que ser cachorro’; assista

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma mulher que fingiu ser uma pessoa com transtorno do espetro autista para ficar sem máscara de proteção contra a Covid-19 dentro de um shopping, em Recife, na última quarta-feira (23). Em vídeo publicado nas redes sociais, a bióloga Nathasha Borges conta como enganou os seguranças do local e conseguiu ficar sem o item de proteção “o tempo inteiro”. No estado de Pernambuco, o uso da máscara é obrigatório, inclusive em shopping, desde maio de 2020. As informações são do G1 Pernambuco.

"Teve uma hora em que o homem veio me perguntar, aquele segurancinha do carrinho fez: 'Moça, dá para botar a máscara?', aí eu disse: 'Venha cá, venha cá. Não, porque eu sou autista'”, relatou.

VEJA MAIS

Ela conta que dentro de uma loja foi abordada novamente. "'Moça, a máscara'. Aí, eu disse: 'Eu sou autista, posso não'. O primeiro fez assim: 'Você está sozinha?'. E eu disse: 'Estou procurando a minha mãe, ela foi ali'", disse a mulher.

Leis aprovadas durante a pandemia isentam pessoas com autismo de usar a máscara, uma vez que essas pessoas podem ter deficiências sensoriais que impedem o uso adequado da proteção facial. "Pronto, está todo mundo doido, a gente se faz de doido. Pronto. Está tudo certo. Olhe, a solução de um doido é outro doido na porta. Pronto, pronto, resolvido, não usei minha máscara hoje para nada, nem para entrar no tal órgão que eu vim fazer o negócio", declarou Nathasha no vídeo.

A atitude da bióloga causou revolta nas redes sociais e foi repudiada por instituições como a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Pernambuco e o Ministério Público do Estado.

Em outra postagem na mesma rede social, a mulher cita a lei que "proíbe" o uso de máscaras para pessoas com autismo.

“Eita povo chato e burro. Clica no link, dá uma olhadinha na lei, dá uma estudadinha nessa lei e diga que você é autista e pare de usar sua focinheira, porque é melhor ser autista do que ser cachorro”.