VÍDEO: Mulher é vítima de sequestro-relâmpago na saída de supermercado

Uma mulher, cuja identidade foi preservada, foi vítima de sequestro-relâmpago ao sair do estacionamento de um supermercado na Avenida Engenheiro José Salles, bairro do Socorro, na Zona Sul de São Paulo.

As imagens do circuito de vigilância do supermercado mostram quando os dois criminosos saíram de um carro estacionado no mesmo local e a abordaram a vítima com uma arma de fogo, obrigando-a a entrar em seu próprio veículo antes de fugirem.

Durante cerca de 40 minutos, a mulher permaneceu sob o poder dos sequestradores, que a forçaram a fornecer senhas de aplicativos de contas bancárias e do celular. Nesse tempo, os criminosos realizaram transações financeiras, incluindo compras com o cartão de crédito com valores de aproximadamente R$ 5 mil.

Os ladrões também fizeram um PIX de valor não especificado para um indivíduo identificado como Wenderson Ferreira, que está sendo investigado e procurado pela polícia. Após o crime, a vítima foi deixada em Interlagos, sem saber o número exato do local, cerca de 2 quilômetros do local do sequestro. O veículo foi abandonado na mesma rua e posteriormente localizado e devolvido pela Polícia Militar.

O caso está sendo investigado. Até o momento, nenhum dos dois criminosos foi preso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)