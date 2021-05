Mulher é presa após permitir que filha de 12 anos fosse estuprada por traficante

A mãe de uma adolescente de 12 anos foi presa na última quinta-feira (20), acusada de consentir há dois meses o abuso sexual da vítima a um rapaz, de 20 anos, traficante de drogas, que também foi autuado pela polícia por estupro de vulnerável. O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Belo Horizonte flagrou o suspeito nu no quarto da garota.

Uma denúncia anônima levou os agentes à casa da vítima. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pela mãe da jovem, que autorizou a entrega da corporação na casa. O rapaz foi visto sem roupas no quarto da adolescente a sós com ela.

Quando questionado pela polícia, ele afirmou estar tomando apenas banho no local, porém, assumiu que tinha um relacionamento com a menina e que dormia com ela, apesar dela ter apenas 12 anos de idade. Em depoimento à polícia, a mãe da adolescente confirmou que sabia da situação vivenciada pela filha, e que ela teria feito exames que acusam conjunção sexual, ou seja, abuso sexual.

Mas, ela não chegou a afirmar se isso aconteceu após a ida do homem para a casa da família. A genitora também disse nunca ter denunciado porque tinha medo do rapaz, por ele possuir envolvimento com tráfico de drogas e tentar uma retaliação.

A vítima negou ter mantido relações sexuais com o acusado, alegando que eles trocavam apenas carícias quando estavam juntos. O rapaz e a mãe da garota também foram presos e levados para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.

Durante consulta no sistema, os policiais encontraram três registros do homem por tráfico de drogas.