Mulher é obrigada a passar 4 meses de bruços após plástica que deu errado

O objetivo de Joana Darque Montel, 30, era melhorar a autoestima investindo em uma cirurgia plástica para ganhar o bumbum dos sonhos. Mas o resultado esperado não veio e, em lugar dele, a técnica em enfermagem passou a viver um drama que parece longe do fim. Após se internar em uma clínica de Goiânia (GO) para um procedimento nos glúteos, em 13 de dezembro, ela teve o bumbum deformado por conta de uma infecção. As informações são do portal UOL.

A cirurgia, terceira feita pela paciente com a mesma médica, consistia em retirar gordura da coxa para injetar nos glúteos. Desde 2021', Joana Darque já havia se submetido a duas outras intervenções - uma implantação de próteses de silicone e uma abdominoplastia - com a mesma profissional, a cirurgiã plástica Lorena Duarte Rosique, que já teve seu registro para exercer a medicina suspenso pelo conselho goiano por casos anteriores.

VEJA MAIS

"Não ficou boa, ela ficou com muita cicatriz. Então, a médica falou que faria o 'refinamento', mas que teria que esperar um ano. Em 20 de junho de 2022, ela refez a abdominoplastia e o seio, mas ficou pior", contou Marcelle Montel, sobrinha da paciente, em entrevista ao UOL. Mesmo diante dos resultados insatisfatórios, que deixaram cicatrizes em sua barriga e a fizeram perder parte das aréolas dos seios, Joana concordou em submeter-se a um novo procedimento, para remoção de bolsas de gordura das coxas que se formaram após a realização de uma lipoescultura, igualmente malsucedida, para afinar as pernas.

Mas, em vez do que havia informado, a médica acabou fazendo uma lipoaspiração com anestesia local. "Quando minha tia reclamou da dor no pós-operatório, a médica disse que era normal. A situação piorou e em 25 de dezembro ela foi a uma UPA. O médico tentou drenar a parte que estava inflamada, pediu encaminhamento para um cirurgião-geral e ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás, onde fez uma cirurgia de emergência para drenar toda a infecção", relatou Marcelle.

Mesmo tendo conseguido drenar o pus da região infeccionada, o tipo de ferimento não permitia que os médicos fechassem o local. Por conta disso, Joana agora é obrigada a permanecer a maior parte do tempo deitada de bruços, o que a impede de manter a rotina de estudos e trabalho. Acadêmica de Direito, ela diz que teve os "sonhos destruídos" após a cirurgia. A sobrinha afirma que a tia está deprimida e não tem condições de arcar com os custos de novos procedimentos para diminuir as marcas pelo corpo.

"São pelo menos quatro meses sem poder trabalhar, com ferimento aberto. Ela precisa voltar a fazer procedimentos e é um processo que vai demorar, que ela não tem dinheiro para fazer. Mas o que ficou pior com isso todo foi o emocional dela, ela não quer conversar, não quer comer e tem chorado muito. Ela diz: 'Eu sempre falei que ia ficar uma bonequinha e agora estou acabada'. E era uma parte do corpo dela que ela era apaixonada, e agora nem sei qual o procedimento para retirar a cicatriz", conclui.