VÍDEO: Mulher é obrigada a esvaziar bolsa após ser acusada de roubo por segurança de loja

Uma mulher foi acusada de roubo por um segurança em uma unidade das lojas Casa&Vídeo, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (7). Um vídeo compartilhado no Instagram pelo perfil "Voz das Comunidades" mostra que Sandra Silva de Carvalho jogou todos os pertences da bolsa no chão para comprovar que não tinha roubado nenhum objeto do estabelecimento. Assista:

“Não preciso roubar nada de ninguém não, eu trabalho. Eu não preciso não. Quem me acusou foi esse cidadão aí, me acusando de roubo. Eu saindo e vira e fala ‘você botou, tira de dentro da bolsa’ o que que eu botei, moço?”, diz a mulher aos gritos.

VEJA MAIS

Segundo Sandra, o funcionário da loja pediu para ela “tirar de dentro da bolsa o que roubou”. Segundo o Metrópoles, Sandra registrou um boletim de ocorrência na 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, denunciando o segurança por constrangimento ilegal.

"O crime foi registrado como constrangimento ilegal na 12ª DP (Copacabana). A tipificação tem como base a declaração da vítima, que não narrou ato explicitamente racista. Contudo, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que dará continuidade à investigação a fim de apurar todos os fatos”, explica a polícia em nota ao portal de notícias.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que irá investigar a acusação sob a ótica do racismo.

Por meio de uma nota no Instagram, a Casa e Vídeo comentou sobre o caso e que "não compactua e repudia qualquer ato de discriminação e desrespeito ao próximo."

Foto/Instagram: @casaevideo

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)