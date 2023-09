Mulher é morta estrangulada com a própria calcinha em MG

Em Minas Gerais, uma mulher de 32 anos foi morta estrangulada com a própria calcinha, na zona rural de Novo Cruzeiro. O corpo de Sirlene Alves de Souza foi encontrado na manhã de terça-feira (12), no Córrego Tibuna, pela irmã dela, que acionou a polícia.

Segundo informou a polícia, o autor do crime é um homem de 45 anos, que havia saído com a vítima no dia anterior. Segundo a corporação, o homem foi localizado e preso em flagrante.



Calcinha em volta do pescoço

O corpo de Sirlene foi encontrado em uma matagal. A vítima estava com a calcinha em volta do pescoço e amarrada em um arbusto, sem o short. A suspeita é que ela tenha sido abusada sexualmente. Também constatou-se lesões na cabeça da vítima.

De acordo com a PMMG, a perícia técnica foi acionada e o local foi preservado.

Segundo a corporação, a vítima e o autor saíram em uma moto, no dia anterior ao crime. As marcas de pneus foram identificadas no local onde o corpo de Sirlene foi encontrado. Já o suspeito, foi localizado em casa pela polícia. Estava com sinais de embriaguez e alterado.

Inicialmente, o homem negou ter matado Sirlene e ainda afirmou que não a conhecia. Também disse que não tinha moto ou nenhum outro veículo.Porém, em determinado momento da conversa, o homem entrou em contradição, além de ameaçar e tentar agredir os policiais.

Xingamentos

No boletim de ocorrência, consta que o homem mudou a versão novamente, alegando que conhecia a vítima, a qual “era vagabunda e tinha problemas mentais”. Logo depois, continuou negando que tinha matado Sirlene.

Nos fundos da casa do homem, os militares encontraram a moto com as mesmas características passadas por testemunhas. O veículo foi apreendido e removido ao pátio conveniado do Detran de Novo Cruzeiro.

Em consulta ao sistema, foi verificado que o homem seria autor de um estupro de vulnerável, no ano de 2018, em Novo Cruzeiro.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Teófilo Otoni, ficando à disposição da justiça. O corpo de Sirlene foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni.