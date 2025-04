Mulher é internada em estado grave após alisamento de cabelo; veja o que causou a reação

O que era para ser um simples alisamento de cabelo quase terminou em tragédia. A consultora comercial Adrielly Silva, de 32 anos, passou sete dias internada em estado grave, sendo a maior parte do tempo na UTI, após ter uma reação adversa aos produtos químicos utilizados durante um procedimento de escova progressiva, em um salão de beleza em Fortaleza. Além da internação, ela precisou realizar três sessões de hemodiálise. Adrielly recebeu alta na última segunda-feira (21).

Segundo informações do portal G1, o problema teve início no dia 9 de abril, pouco antes de uma viagem a trabalho. Adrielly contou que ficou oito anos sem alisar os cabelos, mas decidiu voltar ao procedimento para facilitar a rotina, já que viaja com frequência a trabalho.

VEJA MAIS

Durante o alisamento, ela começou a sentir uma queimação no couro cabeludo. Em seguida, no momento da prancha, teve náuseas e chegou a vomitar. No início, acreditou que o mal-estar fosse causado por algo que havia comido. No entanto, a situação piorou com o passar das horas. Já em casa, sentindo dores nas costas, Adrielly tomou um anti-inflamatório, o que agravou ainda mais o quadro.

Mesmo com os sintomas, ela embarcou para São Paulo no dia seguinte. Com as dores se intensificando, retornou a Fortaleza no dia 13 e foi levada diretamente do aeroporto ao hospital, onde foi diagnosticada com insuficiência renal grave.

O diagnóstico foi confirmado por um nefrologista, que, ao examinar a paciente e observar que seu cabelo estava descascando, questionou sobre a realização de algum procedimento químico recente. Ao saber que ela havia feito escova progressiva, o médico apontou o procedimento como a provável causa da intoxicação.

“Nunca imaginei que seriam meus rins parando. Eu imaginei que seria minha coluna por ter passado muito tempo sentada”, afirmou a consultora.

O que aconteceu?

De acordo com a TV Verdes Mares, a suspeita médica é de que Adrielly tenha sofrido uma intoxicação por ácido glioxílico – substância presente em alguns produtos capilares, popularizada após a proibição do formol pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O uso do ácido, no entanto, não é regulamentado pela Anvisa e pode causar efeitos adversos graves, como no caso da consultora.

Agora, mesmo fora do hospital, Adrielly precisará realizar acompanhamento médico constante para avaliar se seus rins voltarão a funcionar normalmente. “Foi um susto grande”, declarou.