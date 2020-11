Mulher é espancada a chutes e socos por marido e sofre aborto

Uma mulher de 26 anos sofreu um aborto após ser espancada pelo próprio marido durante uma discussão. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27), no bairro Conceição, em Rondônia.

De acordo com informações do Rondo Notícias, a vítima disse para a polícia que esta não é a primeira vez que ela sofre agressões do marido, e que nos últimos tempos ele anda bastante agressivo.

A mulher ainda revelou que há poucos dias ela sofreu um aborto depois de ter sido violentamente agredida com chutes, socos e pontaés.

Os polícias fizeram as buscas para localizar o suspeito, porém, ele fugiu após o delito.