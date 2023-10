Mulher é detida por transportar frascos com células-tronco no aeroporto

Servidores federais realizaram uma apreensão "incomum" no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nove frascos contendo células-tronco foram encontrados na bagagem de uma passageira de 38 anos que veio do Chile ao Brasil. A operação ocorreu nesta quinta-feira (5) e a mulher foi detida.

As células-tronco têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de células adultas e utilizadas em inúmeros tratamentos médicos. No entanto, para serem transportadas, as células precisam ter autorização e fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para identificar e categorizar corretamente o conteúdo dos frascos, a Receita Federal solicitou a avaliação de um especialista. A análise revelou que o material consistia em células-tronco coletadas de cordões umbilicais humanos.

VEJA MAIS

A passageira detida durante a operação informou às autoridades que já havia realizado transportes semelhantes em visitas anteriores ao Brasil. Ela explicou que a intenção era levar os frascos até um hotel, onde ocorriam as entregas das mercadorias. Todas as células-tronco apreendidas serão encaminhadas à Anvisa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)