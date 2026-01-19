Mulher é declarada morta após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois
Samu havia atestado o óbito de vítima atingida por veículo na rodovia, mas médico da concessionária percebeu sinais de vida
No último domingo (18), uma mulher de 29 anos, atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na região de Bauru, interior de São Paulo, foi inicialmente declarada morta pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que a jovem foi atingida por um Chevrolet Tracker enquanto atravessava a rodovia, na altura do km 351. A via precisou ser interditada por cerca de 30 minutos após o acidente.
Atendimento e reanimação
Apesar da declaração inicial de óbito, relatos indicam que a vítima já estava coberta com uma manta térmica quando um médico da concessionária Eixo SP, administradora da rodovia, percebeu movimentos respiratórios e prontamente iniciou o procedimento de reanimação.
O Instituto Médico Legal (IML) havia sido acionado para remover o corpo. Policiais Militares Rodoviários chegaram ao local após a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já ter deixado a ocorrência.
A mulher foi encaminhada inicialmente ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base de Bauru. De acordo com a prefeitura de Bauru, ela permanece internada em estado grave.
Prefeitura apura atendimento
A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informou que está apurando os fatos relacionados ao atendimento prestado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Rodovia SP-294. A pasta ressaltou que, se qualquer irregularidade for constatada, as devidas providências serão adotadas conforme os protocolos e normas vigentes.
