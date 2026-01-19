Mulher é declarada morta após atropelamento em rodovia e reanimada minutos depois

No último domingo (18), uma mulher de 29 anos, atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na região de Bauru, interior de São Paulo, foi inicialmente declarada morta pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que a jovem foi atingida por um Chevrolet Tracker enquanto atravessava a rodovia, na altura do km 351. A via precisou ser interditada por cerca de 30 minutos após o acidente.

Atendimento e reanimação

Apesar da declaração inicial de óbito, relatos indicam que a vítima já estava coberta com uma manta térmica quando um médico da concessionária Eixo SP, administradora da rodovia, percebeu movimentos respiratórios e prontamente iniciou o procedimento de reanimação.

O Instituto Médico Legal (IML) havia sido acionado para remover o corpo. Policiais Militares Rodoviários chegaram ao local após a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já ter deixado a ocorrência.

A mulher foi encaminhada inicialmente ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base de Bauru. De acordo com a prefeitura de Bauru, ela permanece internada em estado grave.

Prefeitura apura atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informou que está apurando os fatos relacionados ao atendimento prestado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Rodovia SP-294. A pasta ressaltou que, se qualquer irregularidade for constatada, as devidas providências serão adotadas conforme os protocolos e normas vigentes.