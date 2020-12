Mulher é atropelada e morta a facadas por ex-companheiro que não aceitava fim do relacionamento

Uma mulher de 25 anos veio a óbito após ser atropelada e levar diversas facadas na última quarta-feira (9). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, José Ivamiro, de 35 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O caso ocorreu no município de Itajobi, em São Paulo.

Imagens de segurança capturaram o exato momento em que a vítima estava de bicicleta a caminho do trabalho e é surpreendida por um carro. O motorista do veículo desce e desfere vários golpes de faca na mulher. Em seguida, Ivamiro foge do local dentro do automóvel. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O delegado responsável pelo caso, Waldir Baldo Neto, disse que o veículo utilizado no crime foi abandonado e o suspeito tentou fugir a pé para uma área de mata. No entanto, foi localizado escondido na residência de um familiar. Ivamiro pretendia deixar a cidade com destino a Alagoas.

A vítima deixa três filhas fruto de um relacionamento com o acusado. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ivamiro foi encaminhado para a delegacia, na qual prestará depoimento e ficará na cadeia de Novo Horizonte.