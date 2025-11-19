Capa Jornal Amazônia
Mulher é acusada de homicídio após atear fogo em colchão de homem em situação de rua

Investigação da Polícia Civil usou imagens de câmeras de segurança para identificar e prender a suspeita de 47 anos

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução)

Uma mulher de 47 anos foi presa nesta quarta-feira (19) em Arapongas (PR) pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR). Ela é suspeita de homicídio qualificado contra um homem em situação de rua. O crime, que aconteceu no final de outubro de 2025, envolveu a suspeita ateando fogo no colchão da vítima.

O caso se deu nos fundos da Igreja Matriz, no Centro de Arapongas, durante a noite. A mulher, que usava tornozeleira eletrônica no momento do crime, já está à disposição da Justiça. A ação resultou em queimaduras graves na vítima, atingindo principalmente os membros inferiores. A condição de saúde do homem, que continua internado, ainda é delicada.

Investigação e andamento do caso

As imagens de câmeras de segurança foram cruciais para a elucidação do caso, conforme informou Bruno Sentone, delegado-chefe da 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas. O Setor de Homicídios utilizou as gravações para identificar a suspeita.

A partir das imagens, foi possível visualizar a prática do crime e o momento exato em que o fogo foi iniciado. A mulher foi detida e encaminhada ao sistema penitenciário.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Brasil
.
