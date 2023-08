Mulher desmaia ao 'correr no sol' em teste de aptidão da prova da PM

Uma mulher desmaiou durante o TAF (Teste de Aptidão Física) da prova da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, após correr em um campo aberto por volta das 12h do último dia 02. O caso ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A cena foi registrada e compartilhada nas redes sociais da delegada Luana Davico, que se mostrou indignada com o horário da aplicação do teste. "Policial precisa ter preparo físico? Sim! Mas além do exigível?”, desabafou no post.

Além da mulher, o vídeo mostra outros participantes passando mal devido a altas temperaturas em decorrência do horário no qual os testes são aplicados.

Indignação

A delegada alerta sobre a falta de justiça entre os candidatos que realizam o teste às 9h da manhã com relação aos que precisam correr longas distâncias às 12h. "Quem correu 9 da manhã e quem correu 12h, competiu igual?"

Nos comentários, alguns participantes dos certames policiais relataram que precisaram ficar horas debaixo do sol antes do teste. "Tem gente que chega às 4h e vai correr às 12h, com fome, cansado e no forte calor".

Posicionamento da PM

Ao ser procurada pelo site de notícias Campo Grande News, a Polícia MIlitar informou que a responsabilidade das aplicações dos testes são das bancas organizadoras dos concursos públicos, cabendo a elas definirem condições e horários.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão