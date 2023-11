Mulher descobre pinça cirúrgica dentro do corpo ao visitar marido no presídio

Uma mulher de 27 anos descobriu que estava com uma pinça cirúrgica localizada dentro do corpo. O caso aconteceu quando a vítima passava pelo detector de metais do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto (SP) para visitar o marido. O objeto estava há mais de dois meses na região pélvica da mulher e foi esquecido pelos médicos após uma cirurgia.

Segundo a sogra da vítima, a mulher teria passado por um procedimento cirúrgico em setembro, na Santa Casa de Araçatuba. Na época, ela estava grávida e precisou retirar o feto por se tratar de uma gravidez ectópica, quando o desenvolvimento acontece fora do útero.

Após o episódio no presídio, ela procurou a unidade de saúde na qual havia feito o procedimento e passou por um raio-x que confirmou a presença do objeto no corpo. Em seguida, a vítima foi internada novamente, nesta semana, para retirar o instrumento cirúrgico.

Ao G1, o hospital informou que a paciente está estável e disse que as providências estão sendo tomadas para entender o que houve durante a cirurgia de setembro. "Ao final desta apuração, a direção do hospital tomará as medidas necessárias de responsabilização", esreveu.