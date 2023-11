Mulher faz cirurgia para retirar pele e acorda com silicone nos seios e enxerto nos glúteos

A americana Kimberly McCormick, viajou até o México para fazer uma cirurgia de remoção de pele flácida, porém, ao acordar da anestesia geral, ela estava com silicone nos seios e um enxerto de gordura nos glúteos. O caso aconteceu em outubro deste ano.

Agora, Kimberly está denunciando a clínica por ter feito outro procedimento completamente diferente.

Essa não era a primeira viagem de Kimberly ao México para fazer cirurgias plásticas. Há seis anos, ela esteve no país para passar por um procedimento de perda de peso. Agora, estava retornando para retirar a pele flácida de braços, coxas e barriga.



“Quando acordei, meu peito estava muito dolorido e comecei a chorar”, lembra, em entrevista ao canal americano Fox 13. Quando percebeu que havia recebido implantes indesejados, Kimberly alertou um coordenador médico. Mas, segundo ela, o médico argumentou que ela teria pedido as plásticas.



“Eu nunca pediria isso. Minha intenção era tirar, não acrescentar”, desabafa. Os médicos também não realizaram a retirada da pele flácida, o objetivo principal da cirurgia. Kimberly e a filha, Misty Ann, que acompanhou a mãe na viagem, denunciam que, além da cirurgia errada, a clínica estaria “imunda”.



As duas foram obrigadas a pagar pelos procedimentos não solicitados. “Foram US$ 2,5 mil dólares (cerca de 12 mil reais) a mais do que o acordo. Eles pegaram meu cartão e não pude fazer nada pois estava sozinha e debilitada por conta dos procedimentos”, conta Kimberly. Misty afirma que, ao tentar ver a mãe no pós operatório, foi retirada do local por seguranças armados.



Confusão na volta para casa

A americana só foi liberada após assinar um termo de autorização, e diz ter sido seguida pelo pessoal da clínica até o hotel onde estava hospedada, obrigada a fazer as malas e colocada em uma van para voltar aos Estados Unidos.



Kimberly diz que estava com dificuldade para respirar e teve uma infecção grave — por isso, foi direto para o hospital ao voltar para os EUA. Um mês depois do procedimento, ela ainda tem dificuldade de cicatrização e tenta juntar dinheiro para retirar as próteses nos seios e glúteos.



“Não faça turismo médico em hipótese alguma. O resultado final não é bom”, lamenta Kimberly.



Misty diz que procurou ajuda do FBI para denunciar a clínica de Tijuana. Porém, o caso não será investigado. A recomendação recebida pelas duas é contatar o banco para saber as possibilidades de reembolso do dinheiro gasto.

