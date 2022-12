Mulher denuncia ex-marido por invadir apartamento e furtar 19 gatos

Uma arquiteta de 56 anos denuncia o ex-marido por invadir apartamento e furtar os 19 gatos do local. O caso aconteceu em 29 de novembro, mas, até esta segunda-feira (12), o suspeito ainda não havia prestado depoimento à polícia. Com informações do G1.

Iacina Meira, de 56 anos, se separou do então companheiro, identificado como Ismar, em 2015. Ela afirma que, antes mesmo do casamento, ele sempre demonstrou insatisfação com a presença dos felinos.

Após o fim da união entre o casal, ela ficou com os gatos e com a guarda dos três filhos, além do apartamento invadido pelo ex-marido. Mesmo o imóvel sendo dos dois, devido ao compartilhamento de bens, ela conta que sempre custeou as despesas no período em que esteve de posse do local.

Ismar teria invadido o apartamento com a ajuda de um chaveiro. Ele conseguiu levar 19 dos 20 animais que estavam no imóvel. Apenas um gato, o Batman, conseguiu escapar. A arquiteta afirma que a maior preocupação é saber onde os animais estão escondidos.

"No dia 29, à noite, meu filho foi alimentá-los, quando se deparou com a fechadura trocada. Ele não conseguiu acessar o apartamento. Eu perguntei: ‘você está ouvindo os miados deles?’. Ele respondeu: ‘Estou ouvindo um miado bem distante, como se eles estivessem presos’. Mas era o Batman, que estava na escada, o único que escapou", contou ela.

"Quando ele conseguiu, com um chaveiro, novamente abrir a porta, se deparou com o apartamento vazio. Não tinha nenhum gato e o apartamento todo bagunçado, ou seja, eles sofreram um stress muito grande durante a captura”.

A arquiteta também tem a saúde delicada, pois trata um câncer com quimioterapia. Ela passou por cirurgia recentemente.

“Eu tinha a preocupação de falar com meus filhos enquanto estive doente, enquanto estive internada. A primeira coisa que perguntava aos meninos quando eles se revezavam para dormir comigo no hospital, era se tinham ido lá dar comida aos gatinhos”.

A Polícia Civil informou que o depoimento de Ismar já foi agendado na delegacia. Iacina diz que ele chegou a ir na unidade policial, mas não foi ouvido pelo delegado. “Ele ainda não prestou um depoimento oficial, porque o delegado estava em diligências. No dia que ele foi, se negou a dizer onde os gatos estavam”, contou a arquiteta.



