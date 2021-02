Mulher de 38 anos gera sobrinho para irmã que não pode ter filho

Uma mulher vai gerar um bebê para sua irmã mais velha, que não pode ter filhos. “Me sinto realizada. Eu fiz pela minha irmã, foram muitas perdas que ela teve, sofremos bastante. Estou podendo contribuir com a felicidade dela", contou a engenheira de telecomunicações, Anaterra Guimarães, de 38 anos, que será a barriga soldiária.

Anaterra é a irmã caçula de Solana Guimarães, de 39 anos, que há dez anos tenta engravidar. O bebê, que se chamará Dante, está previsto para chegar no dia 20 de fevereiro.

"Meu problema não tem diagnóstico, é uma incompatibilidade no meu útero. Também fizemos muitos exames para ver se os embriões eram saudáveis e todos eles tiveram problema", contou Solana. Ao todo, ela fez nove fertilizações in vitro (FIV) e teve seis abortos espontâneos. “Eu escutava o coraçãozinho. Mas passava uma semana, eu tinha aborto espontâneo. Aconteceu várias vezes”, disse Solana.

Nesta época, a irmã já se oferecia para ser barriga solidária, mas Solana e o marido não concordavam. Mas em julho de 2020, o casal decidiu pelo procedimento. "Eu relutei muito em aceitar que Anaterra fosse minha barriga solidária porque não achava justo que ela se sacrificasse a esse ponto por mim. Hoje, nessa reta final da gravidez, agradeço a Deus todos os dias por ter permitido que vivêssemos essa linda história de amor! Jamais vou conseguir agradecer o suficiente o que ela e sua família fizeram por mim", contou a mãe de Dante.

Solana e a família estão ansiosos pela chegada do garotinho. Ela fez um tratamento para amamentar o filho e já está produzindo leite.

Barriga Solidária

No Brasil, de acordo com a Resolução 2.168/2017, do Conselho Federal de Medicina (CFM), a paciente que será barriga solidária deve pertencer à família de um dos parceiros, em parentesco consanguíneo até o quarto grau (mãe, filha, avó, irmã, tia, sobrinha ou prima). Segundo o CFM, o procedimento é ético desde que não haja transação comercial ou lucrativa.