Mulher dá tapa na cara de gari dentro de vagão do metrô

Um vídeo que circula nas redes mostra uma mulher agredindo um gari dentro de um vagão de metrô, na tarde desta quinta-feira (29/08). Nas imagens, a agressora aparece em pé e o gari sentado ao lado de uma colega de trabalho. Os dois discutem e, logo em seguida, a mulher começa a chutar e dá um soco no rosto do rapaz.

O registro foi feito por passageiros no metrô no Distrito Federal que seguia sentido Ceilândia. Cerca de dois minutos depois da confusão, a agressora, que entrou no vagão na estação Guará, desce em Arniqueiras.

Segundo o gari, a mulher começou a confusão ao brigar por espaço em um assento. “Estávamos sentados, e essa senhora entrou dizendo: ‘Saiam do banco para eu sentar’. Minha amiga levantou, mas ela se recusou a sentar do nosso lado. Mesmo assim, pegamos nossas coisas e sentamos no chão”, explica o homem ao portal Metrópoles, que não quis ser identificado.

VEJA MAIS

“Quando eu levantei, ela começou a falar que eu chamei ela de ‘vagabunda’. Só que todos no vagão viram que em momento algum eu fiz isso. Mesmo assim, ela me deu um chute e um tapa na cara.”

Para o trabalhador, houve preconceito por parte da mulher. “Deu para perceber que é preconceito por parte dela, porque nós dois [o gari e a amiga] somos varredores de rua. Tanto é que ela não quis se sentar ao meu lado quando minha amiga levantou e deixou o assento livre”, aponta. “Não é porque a gente é gari que a gente é sujo.”

A Polícia Civil do DF (PCDF) deve investigar o caso.