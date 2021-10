Vídeo mostra homem sendo detido por passageiros após tentar agredir mulher em metrô

Um homem foi detido por passageiros de um vagão de metrô após tentar agredir uma mulher durante uma discussão. O caso aconteceu em Londres e foi filmado e divulgado nas redes sociais. As informações são do IG Nacional.

Segundo relatos, os dois discutiam e gritavam um com o outro até que, descontrolado, o rapaz partiu para cima da mulher afirmando que daria um soco em seu rosto. Nesse momento, os passageiros que estavam ao redor levantaram para intervir, confira:

Conforme a imprensa local, a polícia de transportes está analisando os fatos e busca pelo homem. "Estamos cientes de um vídeo no Twitter que mostra um incidente envolvendo um homem em um vagão da Linha Central do metrô. As investigações estão em andamento e nenhuma prisão foi feita no momento. Pedimos a qualquer pessoa com informações que envie uma mensagem", comunicaram.